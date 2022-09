Reportage impossibile in celebrazione dei 150 anni del teatro Manzoni di Milano

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ogni volta che mi capita di passeggiare per via, attraversando gli archi medievali di Porta Nuova percepisco un’atmosfera da antichi fasti, il sapore di unache non esiste più. A questa altezza della via si trova la Galleria. Un capolavoro dell’architetto Alziro Bergonzo costruito sulle macerie di un palazzo distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. È un passaggio pedonale pieno di opere d’arte e piccoli dettagli che rappresentano bene quella che fu l’epoca d’oro dell’architettura milanese, il dopoguerra e la voglia di grandeur della ricostruzione. All’interno del complesso si nota immediatamente una cura minuziosa per i dettagli, a tratti barocca. L’ingresso della galleria è decorata da un pilastro in bronzo scolpito da Gino Oliva e sul soffitto si nota un bel tondo in altorilievo. La ...