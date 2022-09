Renato Zero su tutte le furie, c’entra Giorgia Meloni: erano nello stesso albergo, scoppia il putiferio (Di lunedì 26 settembre 2022) Renato Zero, nella serata di ieri, è stato protagonista di un momento di fortissima ira che ha avuto un contesto decisamente politico. Il cantante, di ritorno da un concerto, si è infatti trovato bloccato davanti all’hotel per colpa della stampa, in quanto nello stesso posto si teneva il comitato elettorale di Fratelli d’Italia, ed il cantante si è lasciato andare ad una forte reazione nei loro confronti, scatenando il putiferio. Renato Zero si infuria con i giornalisti: “Str***i!” Renato Zero non ha gradito che il caos del giorno di voto abbia creato scompiglio alla sua serata. Ospite dell’hotel Parco dei Principi a Villa Borghese, ieri sera non è riuscito ad entrare nell’edificio perché la calca dei giornalisti, sul posto per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 settembre 2022), nella serata di ieri, è stato protagonista di un momento di fortissima ira che ha avuto un contesto decisamente politico. Il cantante, di ritorno da un concerto, si è infatti trovato bloccato davanti all’hotel per colpa della stampa, in quantoposto si teneva il comitato elettorale di Fratelli d’Italia, ed il cantante si è lasciato andare ad una forte reazione nei loro confronti, scatenando ilsi infuria con i giornalisti: “Str***i!”non ha gradito che il caos del giorno di voto abbia creato scompiglio alla sua serata. Ospite dell’hotel Parco dei Principi a Villa Borghese, ieri sera non è riuscito ad entrare nell’edificio perché la calca dei giornalisti, sul posto per ...

Agenzia_Ansa : 'Manco più in albergo se va. E' un regime questo'. Questo lo sfogo di Renato Zero mentre rientrava la notte scorsa… - astrale66 : Renato Zero e le urla davanti all’albergo di Fratelli d’Italia: “È un regime questo!” - Frances54325203 : RT @poicipenso4: Ha fatto più roba contro la Meloni Renato Zero in 10 secondi che Letta in 6 mesi - CSeseman : RT @duca86: “VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 - GiorgioCMascion : @ricpuglisi E anche da Renato Zero che deve aspettare un minuto in auto per entrare in Hotel. 'Reggime'! Rigorosamente con due g -