Renato Zero nello stesso hotel di Giorgia Meloni, l'ira dopo i risultati: il video virale (Di lunedì 26 settembre 2022) Renato Zero di nuovo protagonista di un video virale. dopo la caduta in strada il cantante romano torna sui social con un nuovo filmato, catturato stavolta davanti all'hotel Parco dei Principi, lo ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022)di nuovo protagonista di unla caduta in strada il cantante romano torna sui social con un nuovo filmato, catturato stavolta davanti all'Parco dei Principi, lo ...

Agenzia_Ansa : 'Manco più in albergo se va. E' un regime questo'. Questo lo sfogo di Renato Zero mentre rientrava la notte scorsa… - Acquarignolo59 : @Agenzia_Ansa Un altro rosicone! Renato zero rosica!!! - carmenmirandaib : RT @duca86: “VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 - fran_rom_corr : Renato Zero ?? - GiuseppeBrandon : 'Votate la merda che siete': Renato per tutta la vita. Renato Zero arriva all’hotel sede di Fratelli d’Italia e in… -