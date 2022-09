Renato Zero furioso davanti all’albergo della Meloni: ‘Votate la m…a che siete’ (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono rimasti tutti senza parole, dopo le urla di Renato Zero davanti all’entrata dell’Hotel Parco dei Principi, dove alloggiava il cantante, che a Roma ha tenuto per tre giorni di fila concerti nella splendida location del Circo Massimo, ma anche Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia aveva infatti scelto lo stesso albergo come quartier generale del partito e lì aveva aveva tenuto una conferenza stampa non appena diffusi i primi exit pool. Renato… furioso davanti all’hotel si erano quindi assembrati giornalisti e cameraman, per svolgere il loro lavoro, oltre agli addetti alla sicurezza. Questo ha infastidito non poco il cantante, probabilmente stanco dopo il terzo concerto consecutivo, o forse irritato per il risultato elettorale. L’artista ha avuto difficoltà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono rimasti tutti senza parole, dopo le urla diall’entrata dell’Hotel Parco dei Principi, dove alloggiava il cantante, che a Roma ha tenuto per tre giorni di fila concerti nella splendida location del Circo Massimo, ma anche Giorgia. La leader di Fratelli d’Italia aveva infatti scelto lo stesso albergo come quartier generale del partito e lì aveva aveva tenuto una conferenza stampa non appena diffusi i primi exit pool.all’hotel si erano quindi assembrati giornalisti e cameraman, per svolgere il loro lavoro, oltre agli addetti alla sicurezza. Questo ha infastidito non poco il cantante, probabilmente stanco dopo il terzo concerto consecutivo, o forse irritato per il risultato elettorale. L’artista ha avuto difficoltà ...

