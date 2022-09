Renato Zero e lo sfogo su Fratelli d’Italia: ‘È regime questo’ (Di lunedì 26 settembre 2022) L’effetto del voto inizia a fare eco. Il clima all’indomani dell’appuntamento con le urne sta creando un divario quasi netto tra i simpatizzanti dei vincitori e coloro ai quali i neo eletti proprio non vanno giù. A dire la sua ieri sera di ritorno da uno dei suoi concerti al Circo Massimo è stato Renato Zero, il quale d’altro canto si era già esposto durante la campagna elettorale rimarcando”… C’era così tanta fretta di mandare a casa Draghi? Non potevamo lasciargli finire il suo mandato? Insomma il cantante aveva preso una posizione abbastanza chiara su le elezioni ancor prima dell’appuntamento elettorale di ieri. Il cantante sbotta contro i neo-vincitori Ma proprio nella serata di ieri, mentre cercava di tornare in hotel, al Parco dei Principi a Roma, sede del comitato elettorale di FdI, Zero ha avuto difficoltà a scendere dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) L’effetto del voto inizia a fare eco. Il clima all’indomani dell’appuntamento con le urne sta creando un divario quasi netto tra i simpatizzanti dei vincitori e coloro ai quali i neo eletti proprio non vanno giù. A dire la sua ieri sera di ritorno da uno dei suoi concerti al Circo Massimo è stato, il quale d’altro canto si era già esposto durante la campagna elettorale rimarcando”… C’era così tanta fretta di mandare a casa Draghi? Non potevamo lasciargli finire il suo mandato? Insomma il cantante aveva preso una posizione abbastanza chiara su le elezioni ancor prima dell’appuntamento elettorale di ieri. Il cantante sbotta contro i neo-vincitori Ma proprio nella serata di ieri, mentre cercava di tornare in hotel, al Parco dei Principi a Roma, sede del comitato elettorale di FdI,ha avuto difficoltà a scendere dalla ...

