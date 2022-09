Renato Schifani nuovo governatore della Sicilia. De Luca supera la Chinnici (Di lunedì 26 settembre 2022) Renato Schifani (centrodestra) sarebbe avanti nella corsa alla presidenza della Regione Siciliana. Secondo gli exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, l'ex presidente del Senato avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 37 e il 41 per cento e sarebbe seguito dall'ex sindaco di Messina Cateno De Luca (Sud chiama Nord), accreditato di una percentuale tra il 24 e il 28 per cento. Terza piazza per Caterina Chinnici, sostenuta da Pd e Centopassi: per lei un risultato compreso tra il 15,5 e il 19,5 per cento. Gli exit poll danno il candidato del Movimento cinque stelle, Nuccio Di Paola, quarto: per lui una percentuale compresa tra il 13 e il 17 per cento. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022)(centrodestra) sarebbe avanti nella corsa alla presidenzaRegionena. Secondo gli exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, l'ex presidente del Senato avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 37 e il 41 per cento e sarebbe seguito dall'ex sindaco di Messina Cateno De(Sud chiama Nord), accreditato di una percentuale tra il 24 e il 28 per cento. Terza piazza per Caterina, sostenuta da Pd e Centopassi: per lei un risultato compreso tra il 15,5 e il 19,5 per cento. Gli exit poll danno il candidato del Movimento cinque stelle, Nuccio Di Paola, quarto: per lui una percentuale compresa tra il 13 e il 17 per cento.

Antonio_Tajani : .@forza_italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo gove… - Agenzia_Ansa : 'Forza Italia determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo… - pif_iltestimone : Per tutti quelli che mi chiedono che collegamento c'è tra Renato Schifani, il palazzo abusivo di piazza Leoni e le… - Giorgiolaporta : Si votava anche per le #ElezioniRegionali in #Sicilia e Renato #Schifani del #centrodestra sarebbe in vantaggio di… - tito_labo : RT @Agenzia_Ansa: 'Forza Italia determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con… -