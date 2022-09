Regionali Sicilia, Schifani vince e torna subito a chiedere il Ponte. Poi propone: “Ex magistrati non siciliani per vigilare sul Pnrr” (Di lunedì 26 settembre 2022) Termovalorizzatori, Ponte sullo Stretto, aeroporti, ritorno alle province e costituzione di un comitato di magistrati non Siciliani che possa garantire che i fondi del Pnrr non finiscano in mano alla mafia: sono questi i temi prioritari per il neo presidente della Sicilia, Renato Schifani. Che nel primo discorso pubblico ci tiene a ringraziare “Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Raffaele Lombardo, Saverio Romano e Totò Cuffaro”. Così l’ex presidente del Senato elenca e marca a fuoco gli autori della sua vittoria, dai quali lascia fuori il coordinatore di Forza Italia, il console di Berlusconi in Sicilia, Gianfranco Micciché. D’altronde la candidatura dell’ex presidente del Senato era nata poco prima di ferragosto non per scelta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Termovalorizzatori,sullo Stretto, aeroporti, ritorno alle proe costituzione di un comitato dinonni che possa garantire che i fondi delnon finiscano in mano alla mafia: sono questi i temi prioritari per il neo presidente della, Renato. Che nel primo discorso pubblico ci tiene a ringraziare “Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Raffaele Lombardo, Saverio Romano e Totò Cuffaro”. Così l’ex presidente del Senato elenca e marca a fuoco gli autori della sua vittoria, dai quali lascia fuori il coordinatore di Forza Italia, il console di Berlusconi in, Gianfranco Micciché. D’altronde la candidatura dell’ex presidente del Senato era nata poco prima di ferragosto non per scelta di ...

