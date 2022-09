Referendum Cuba | il 66% ha detto sì al nuovo Codice della famiglia | ok a maternità surrogata | matrimoni e adozioni gay

(Di lunedì 26 settembre 2022)hasì. Con oltre il 66% dei voti favorevoli, i cittadini del Paese caraibico hanno approvato ilche prevede, tra le altre cose, unioni eper coppie dello stesso sesso. Una svolta a tinte arcobaleno, nel Paeserivoluzione dei barbudos, che lo stesso governo dell’Avana ha sostenuto fortemente. Come comunicato dalla presidentessa del Consiglio nazionale elettorale di, Alina Balseiro, circa il 74% degli oltre 7 milioni di aventi diritto si è recato alle urne domenica 25 settembre per votare al. Netta l’affermazione dei favorevoli alla riforma: quasi 4 milioni (circa il 66%) i ‘Sì’, quasi 2 milioni (circa il 33%) i ‘No’. Il...

Matrimonio tra persone dello stesso sesso, adozioni per le coppie omosessuali ma anche maternità surrogata. con un referendum, il terzo nella storia del Paese dopo quelli costituzionali del 1976 e del 2019, approva il nuovo codice della famiglia con quasi il 66,8 % dei sì.