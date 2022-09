Reddito di cittadinanza, flat tax, pensioni: cosa prevede il programma di Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il programma del governo Meloni: la coalizione vincente del centrodestra ha proposto la riduzione della pressione fiscale attraverso la flat tax, la sostituzione del Reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inserimento nel mondo del lavoro e Quota 41 per le pensioni Leggi su corriere (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildel governo: la coalizione vincente del centrodestra ha proposto la riduzione della pressione fiscale attraverso latax, la sostituzione deldicon misure più efficaci di inserimento nel mondo del lavoro e Quota 41 per le

sebmes : In Campania e in Sicilia il reddito di cittadinanza è il primo partito. - carlogubi : Un regalo fiscale ai ricchi che costa come 125mila redditi di solidarietà coi poveri. La lotta di classe esiste anc… - fattoquotidiano : La paura per il voto fa 90, Ronzulli (Forza Italia) la spara grossa: “Raddoppieremo il reddito di cittadinanza” - ginconlacrime : chi percepisce il reddito di cittadinanza ringrazia - Luxgraph : Reddito di cittadinanza, flat tax, pensioni: cosa prevede il programma di Meloni #corriere #news #2022 #italy… -