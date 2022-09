Reddito di Cittadinanza, cosa succede ora con la vittoria di Fratelli d’Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) Con la vittoria di Fratelli d’Italia è in forte dubbio la permanenza del Reddito di Cittadinanza: cosa succederà con il centrodestra al governo. Il Reddito di Cittadinanza è stato uno dei temi più trattati durante la campagna elettorale. Adesso con la vittoria del centro-destra è però in serio pericolo: cosa succede adesso e chi è pronto a fare di tutto pur di evitare l’eliminazione. cosa succede adesso al sussidio statale (via Ansa Foto)Uno dei temi che sicuramente verrà discusso nei prossimi giorni è quello del Reddito di Cittadinanza. Infatti la vittoria del centrodestra, mette ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 26 settembre 2022) Con ladiè in forte dubbio la permanenza deldirà con il centrodestra al governo. Ildiè stato uno dei temi più trattati durante la campagna elettorale. Adesso con ladel centro-destra è però in serio pericolo:adesso e chi è pronto a fare di tutto pur di evitare l’eliminazione.adesso al sussidio statale (via Ansa Foto)Uno dei temi che sicuramente verrà discusso nei prossimi giorni è quello deldi. Infatti ladel centrodestra, mette ...

sebmes : In Campania e in Sicilia il reddito di cittadinanza è il primo partito. - carlogubi : Un regalo fiscale ai ricchi che costa come 125mila redditi di solidarietà coi poveri. La lotta di classe esiste anc… - fattoquotidiano : La paura per il voto fa 90, Ronzulli (Forza Italia) la spara grossa: “Raddoppieremo il reddito di cittadinanza” - Ve10VeGhost : RT @A_drummingsong: @frncsc_cnt Gli “eruditi” del nord hanno un solo commento “eh certo quei nullafacenti non volevano perdere il reddito d… - Gianluca_8 : RT @87miste: Collega felice che abbia vinto la destra così finalmente i fannulloni vanno a lavorare. Il figlio percepisce il reddito di cit… -