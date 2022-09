Reazione a Catena raddoppia causa sciopero, le campionesse e l'ennesima vittoria senza ‘confine' (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa settimana di Reazione a Catena è partita in maniera… doppia. A causa dello sciopero molti programmi Rai sono saltati. E così ci ha pensato Marco Liorni a tappare il buco lasciato da La vita in diretta nel primo pomeriggio. È bene precisare che la puntata che ha rimpiazzato il programma di Alberto Matano è stata soltanto un mix di tutte quelle sfide più interessanti della scorsa stagione estiva, infondendo nostalgia negli spettatori. Inedita, invece, la successiva puntata, quella andata in onda al consueto slot orario. Archiviata la vittoria di ieri 25 settembre, le Tre e un Quarto sono tornate a disputare la loro quattordicesima partita di Reazione a Catena. Ha così preso il via un'altra avventurosa settimana e lo ha fatto nel migliore dei modi, regalando un ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa settimana diè partita in maniera… doppia. Adellomolti programmi Rai sono saltati. E così ci ha pensato Marco Liorni a tappare il buco lasciato da La vita in diretta nel primo pomeriggio. È bene precisare che la puntata che ha rimpiazzato il programma di Alberto Matano è stata soltanto un mix di tutte quelle sfide più interessanti della scorsa stagione estiva, infondendo nostalgia negli spettatori. Inedita, invece, la successiva puntata, quella andata in onda al consueto slot orario. Archiviata ladi ieri 25 settembre, le Tre e un Quarto sono tornate a disputare la loro quattordicesima partita di. Ha così preso il via un'altra avventurosa settimana e lo ha fatto nel migliore dei modi, regalando un ...

ilSaronno : Cislago, nuova vittoria per le campionesse di Reazione a Catena, Elisa e le Tre e un quarto - k_stael : RT @CorriereCitta: Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: , montepremi e parola vincente di lunedì 26 settembre 2022 #reazioneacatena https:… - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: , montepremi e parola vincente di lunedì 26 settembre 2022 #reazioneacatena - lessismoreeee : Quanto odio le campionesse di reazione a catena voi non avete idea - gngrttt : @haran_milan Non ho visto oggi ahahah Comunque concorderai con me che Eredità > Reazione A Catena -