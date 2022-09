Real Madrid, l’obiettivo è Bellingham: il Borussia chiede 150 milioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Real Madrid punta Jude Bellingham per l’estate del 2023. Lo assicura ‘Marca’. Secondo il quotidiano spagnolo i Blancos avrebbero chiesto al centrocampista inglese di non rinnovare con il Borussia Dortmund. Ci sarebbe proprio la squadra di Ancelotti dietro le difficoltà nella trattativa tra il club tedesco e il 19enne. Il Real Madrid, dopo Camavinga, cerca altri centrocampisti per il futuro, anche alla luce della scadenza di due veterani come Modric e Kroos. Bisognerà però trattare: il Borussia Dortmund parte dalla richiesta di 150 milioni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilpunta Judeper l’estate del 2023. Lo assicura ‘Marca’. Secondo il quotidiano spagnolo i Blancos avrebbero chiesto al centrocampista inglese di non rinnovare con ilDortmund. Ci sarebbe proprio la squadra di Ancelotti dietro le difficoltà nella trattativa tra il club tedesco e il 19enne. Il, dopo Camavinga, cerca altri centrocampisti per il futuro, anche alla luce della scadenza di due veterani come Modric e Kroos. Bisognerà però trattare: ilDortmund parte dalla richiesta di 150. SportFace.

