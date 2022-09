Ranocchia | “Spalletti non mi ha lasciato solo | mi ha difeso per un motivo”

pasqualetaranti : RT @napolista: Ranocchia: «Spalletti affrontò un tifoso che mi insultava, fu la prima volta che qualcuno mi difese» Alla Gazzetta: «Per po… -

ha ricevuto diverse telefonate negli ultimi giorni: "Da gente comune, compagni, avversari,... Quindi ha parlato del suo rapporto con Luciano: "Ci sentiamo spesso. Nel 2017 ha ...... AndreaAndrea. La Gazzetta intervista l'ex difensore del Monza che ha rescisso ...deciso di lasciare il calcio malgrado un contratto fino al 2024 Il messaggio più bello...Piotr Zielinski in questo inizio di stagione ha preso per mano il Napoli di Luciano Spalletti. L’upgrade di Zielinski viene raccontato da Gazzetta dello Sport che scrive: “La qualità al centro. Il pol ...Sono giornate di tensione, di preoccupazione. La voglia dei club è quella di dire ai vari ct sparpagliati in giro per il mondo di impiegare con il misurino i propri calciatori. Se fosse per ...