Rai, indetto sciopero lavoratori di Roma nel giorno dei risultati elettorali: si fermano solo "Agorà" ed "Elisir" (Di lunedì 26 settembre 2022) In Rai ha destato qualche perplessità lo sciopero annunciato ed effettuato proprio nella giornata di oggi. Il Sindacato nazionale autonomo produzione tv (SNAP) aveva annunciato il 25 agosto scorso che lunedì 26 settembre, per tutta la giornata, sarebbe stato indetto uno sciopero per "tutto il personale rai direzione produzione tv del CPTV di Roma e di produzione news, sia in sede che in regime di trasferta sul territorio nazionale". La giornata scelta ha suscitato scalpore perché in coincidenza con i risultati delle elezioni politiche 2022. Una giornata cruciale per l'approfondimento politico e giornalistico. Ma evidentemente la sigla sindacale ha puntato proprio sul 26 settembre per far sentire meglio la propria "voce" di protesta. Dal comunicato del sindacato si evince che le motivazioni per lo ...

