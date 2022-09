Quelli che rosicano, i veleni della stampa contro. Il titolo peggiore: Buongiorno Ungheria (Di lunedì 26 settembre 2022) “Ci tocca già rimpiangere l’Italia di Mario Draghi“. “Buongiorno Ungheria“. Il Domani e il Foglio. E Repubblica che parla del “Gran Consiglio di Giorgia“ e che intervista un velenosissimo Marc Lazaar. Quelli che non ci vogliono stare. Quelli che si credono ancora in campagna elettorale. Certo, oggi è il giorno della vittoria, del riscatto, come lo ha definito Giorgia Meloni. E dovremmo lasciare ai soliti noti, ai soliti opinionisti elucubrare. Dalle facce alle testate “contro”. Le facce durante le varie maratone televisive ai titoli delle testate. Il livore di Giannini, il pallore di Caludio Cerasa. Le facce tirate dio Aldo Cazzullo e di Antonio Padellaro. Credevano che i sondaggi fossero un brutto sogno, presavano che non potesse essere vero che FdI arrivasse al 26 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) “Ci tocca già rimpiangere l’Italia di Mario Draghi“. ““. Il Domani e il Foglio. E Repubblica che parla del “Gran Consiglio di Giorgia“ e che intervista un velenosissimo Marc Lazaar.che non ci vogliono stare.che si credono ancora in campagna elettorale. Certo, oggi è il giornovittoria, del riscatto, come lo ha definito Giorgia Meloni. E dovremmo lasciare ai soliti noti, ai soliti opinionisti elucubrare. Dalle facce alle testate “”. Le facce durante le varie maratone televisive ai titoli delle testate. Il livore di Giannini, il pallore di Caludio Cerasa. Le facce tirate dio Aldo Cazzullo e di Antonio Paro. Credevano che i sondaggi fossero un brutto sogno, presavano che non potesse essere vero che FdI arrivasse al 26 ...

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - AlbertoBagnai : Thread istruttivo sugli eredi de “er barbetta” e sull’allegra brigata del social azzurro gabinetto, quelli che non… - il_cappellini : Per aver scritto che a Roma la piazza di Conte era vuota per quasi 2/3 sono oggetto da ieri di valanghe di insulti… - ClaudioMeazza : RT @Righet2Raimondo: @pietroraffa Allora adesso aspettiamo tutti quelli che hanno detto 'se vince il centrodestra vado via dell'Italia' Sav… - sempresialaura : RT @dissa0001: Pensando che quelli che hanno votato la meloni sono i figli e i nipoti dei morti sotto mussolini -