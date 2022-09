Quando avremo il nuovo governo (Di lunedì 26 settembre 2022) Per il primo atto del governo Meloni se ne riparla tra un mese. L'unica data certa, al momento, è quella del 13 ottobre, Quando si dovranno riunire, per la prima volta, le Camere. L'articolo 61 della Costituzione... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Per il primo atto delMeloni se ne riparla tra un mese. L'unica data certa, al momento, è quella del 13 ottobre,si dovranno riunire, per la prima volta, le Camere. L'articolo 61 della Costituzione...

PagellaPolitica : Nonostante la maggioranza ottenuta in Parlamento dalla coalizione di centrodestra, la nascita di un nuovo governo n… - roxfav06 : RT @FilomenaGallo55: L'unica cosa importante quando ce ne andremo, saranno le tracce d'amore che avremo lasciato.. Albert Schweitzer https… - Debora72174569 : RT @PagellaPolitica: Nonostante la maggioranza ottenuta in Parlamento dalla coalizione di centrodestra, la nascita di un nuovo governo non… - Incastriblog : RT @terzocassetto: Perciò sì, dovrebbe esserci un modo. Quando perdiamo le persone che amiamo, dovrebbero darci un giorno, uno solo, uno pi… - LoZenoBruniano : @Clannadstan Ma soprattutto a chi cazzo fotte della cannabis quando avremo bollette del gas altissime e se non rius… -