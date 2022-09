Putin concede la cittadinanza a Snowden

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Edwardè da oggi cittadino russo. Ne dà notizia la Tass, secondo cui il presidente russo Vladimirha firmato il decreto con cui ha concesso laall’ex dipendente della National Security Agency che negli anni scorsi aveva svelato i programmi di sorveglianza di massa negli Stati Uniti. Accusato dal dipartimento di Giustizia americano di aver violato l’Espionage act e di furto di proprietà del governo, nel giugno del 2013 era fuggito in Russia, dove, dopo essere rimasto per un mese in un terminal dell’aeroporto di Mosca per essersi presentato con un passaporto invalidato, aveva ottenuto diritto d’asilo. L'articolo proviene da Italia Sera.