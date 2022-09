.Putin alza il tiro 'Divieto d'espatrio per i giovani riservisti' Russi senza via di fuga (Di lunedì 26 settembre 2022) Ma continuano le proteste, tensioni alla Duma sulla mobilitazione. I separatisti e il referendum in Donbass: voto valido, affluenza al 76%. E il patriarca ortodosso: 'Peccati perdonati a chi muore in . Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Ma continuano le proteste, tensioni alla Duma sulla mobilitazione. I separatisti e il referendum in Donbass: voto valido, affluenza al 76%. E il patriarca ortodosso: 'Peccati perdonati a chi muore in .

demagistris : Giornata internazionale della pace: Putin alza il tiro, nessuno cerca la pace, USA, NATO e UE sono per la guerra. I… - robertapinotti : #Putin alza il livello di impegno della Russia nella guerra di aggressione all’#Ucraina. Le democrazie del mondo no… - tg2rai : Nuova stretta di #Putin. Non potranno lasciare il Paese gli uomini arruolabili. Intanto, terzo giorno di referendum… - isabelladegugli : RT @AxiaFel: @valy_s @vonderleyen Ma non sono loro a dire che quando uno alza il livello delle minacce è perché è in seria difficoltà? O va… - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Putin mobilita 300 mila riservisti e minaccia l’uso con l’arma nucleare. Biden all’ONU: “Sconsidera… -