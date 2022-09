Proiezioni elezioni | FdI primo partito 25 | 6% poi Pd 19 | 3% | M5s 16 | 2% | Lega 8 | 6% | FI 8% | Terzo Polo 7 | 4% Al centrodestra maggioranza seggi sia alla Camera che al Senato

RaiNews : Exit poll stime seggi Camera #ElezioniPolitiche2022 - RaiNews : Exit poll coalizioni Camera #ElezioniPolitiche2022 - RaiNews : Exit poll stime seggi Senato #ElezioniPolitiche2022 - vittart75 : RT @RaiNews: Exit poll stime seggi Camera #ElezioniPolitiche2022 - vittart75 : RT @RaiNews: Exit poll stime seggi Senato #ElezioniPolitiche2022 -

Giuliano Ferrara commenta il risultato di queste. L'editorialista del Foglio , su Twitter ha seguito gli exit poll e lee di fatto ha voluto dire la sua su questa tornata elettorale. Ferrara in queste settimane di campagna ...Ma il vero colpo di scena è il dato della Lega: dalle primeil partito di Salvini non arriva al 9 per cento, testa a testa con Forza Italia. Innegabile la sconfitta del centrosinistra, con ... Proiezioni: FdI primo partito. Calano M5s, Lega e Forza Italia. Pd al 19%, Terzo polo al 7% - Italia al voto: la notte elettorale in diretta a Rainews24 - Italia al voto: la notte elettorale in diretta a Rainews24 se le proiezioni saranno confermate dai dati reali, sarebbe dimezzata rispetto al 17% delle Politiche del 2018 e anche Forza Italia subirebbe un crollo rispetto al 14% delle passate elezioni ...Elezioni, le proiezioni vedono Forza Italia oltre l’8% “Soddisfatto“, così viene definito il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto apprende LaPresse, da chi ha parlato con lui nell ...