Proiezione Swg: la composizione dei seggi al Senato (Di lunedì 26 settembre 2022) - Secondo i dati di Swg, il centodestra avrebbe una forbice tra i 105 e i 125 seggi, contro i 35 - 50 del centrosinistra, i 21 - 35 dei CInquestelle, i 9 - 11 di Azione - Italia viva e i 2 di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 settembre 2022) - Secondo i dati di Swg, il centodestra avrebbe una forbice tra i 105 e i 125, contro i 35 - 50 del centrosinistra, i 21 - 35 dei CInquestelle, i 9 - 11 di Azione - Italia viva e i 2 di ...

you_trend : ?? PROIEZIONE @swg_research per @TgLa7 (copertura 11%) #MaratonaYouTrend #ElezioniPolitiche2022 - fattoquotidiano : 1° Proiezione su dati reali SWG (11% di copertura): Lega sotto il 10% #elezionipolitiche2022 - TgLa7 : Prima proiezione Centrodestra @swg_research #maratonamentana #ElezioniPolitiche2022 - lalojimjuarez : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Prima proiezione Swg-La7 per la Camera: Cdx al 43,9%, Cds al 26,3%. Fdi primo partito al 26%, Pd al 18,8%, M5s al… - rtl1025 : ?? In base alla quarta proiezione di Swg per La7 (copertura del campione al 90%) al #Senato il #centrodestra è al 44… -