Programmi TV di stasera, lunedì 26 settembre 2022. Su Italia1 il film ‘Jack Ryan – L’iniziazione’, contro la partita il GF Vip inizia alle 21.15 (Di lunedì 26 settembre 2022) Jack Ryan Rai1, ore 20.30: UEFA Nations League 2022/23, Lega A: Ungheria – Italia Calcio. Un solo risultato a disposizione contro l’Ungheria per l’Italia di Roberto Mancini, la vittoria, per scavalcare i magiari in classifica e accedere alle fasi finali della UEFA Nations League 2022/23. Rai2, ore 21.30: stasera Tutto è Possibile Show. Tornano su Rai 2 le serate all’insegna delle risate e dell’allegria con “stasera tutto è possibile”, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati al suo fianco, anche in questa ottava edizione: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 settembre 2022) JackRai1, ore 20.30: UEFA Nations League/23, Lega A: Ungheria – Italia Calcio. Un solo risultato a disposizionel’Ungheria per l’Italia di Roberto Mancini, la vittoria, per scavalcare i magiari in classifica e accederefasi finali della UEFA Nations League/23. Rai2, ore 21.30:Tutto è Possibile Show. Tornano su Rai 2 le serate all’insegna delle risate e dell’gria con “tutto è possibile”, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati al suo fianco, anche in questa ottava edizione: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà ...

