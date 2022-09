Primi risultati: FdI primo partito al 24,6%, FI all'8%, la Lega sotto il 10%. I dem sotto il 20%, Cinque Stelle al 16,5% (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il centrodestra avrebbe la maggioranza sia alla Camera che al Senato. La coalizione supererebbe il 40%, con una forchetta tra il 41% e il 45%. Come da previsioni, Fratelli d'Italia si aggiudicherebbe il podio di primo partito seguito, ma a distanza di almeno 3-4 punti, dal Pd, che dovrebbe reggere e non scendere oltre la soglia 'psicologica' del 20% (forbice al 17-21). Il partito guidato da Giorgia Meloni, secondo gli exit poll, si attesterebbe tra il 22 e il 26%. Sorpresa M5s, che si attesterebbe al 15% ma potrebbe anche conquistare altri punti percentuali (la forbice attribuisce al Movimento di Conte il 13,5-17,5%). È la fotografia del voto, stando ai Primi exit poll realizzati da Consorzio Opinio Italia per la Rai. Nel centrodestra, la Lega potrebbe rischiare di non raggiungere la doppia ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il centrodestra avrebbe la maggioranza sia alla Camera che al Senato. La coalizione supererebbe il 40%, con una forchetta tra il 41% e il 45%. Come da previsioni, Fratelli d'Italia si aggiudicherebbe il podio diseguito, ma a distanza di almeno 3-4 punti, dal Pd, che dovrebbe reggere e non scendere oltre la soglia 'psicologica' del 20% (forbice al 17-21). Ilguidato da Giorgia Meloni, secondo gli exit poll, si attesterebbe tra il 22 e il 26%. Sorpresa M5s, che si attesterebbe al 15% ma potrebbe anche conquistare altri punti percentuali (la forbice attribuisce al Movimento di Conte il 13,5-17,5%). È la fotografia del voto, stando aiexit poll realizzati da Consorzio Opinio Italia per la Rai. Nel centrodestra, lapotrebbe rischiare di non raggiungere la doppia ...

