Prezzo carburanti oggi in Italia, benzina ai minimi da un anno (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Prezzo medio della benzina ai minimi da inizio settembre 2021. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un ribasso di 4 cent/litro su benzina e gasolio. Per Tamoil -1 cent/litro sulla benzina. Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,661 euro/litro (-13 millesimi, compagnie 1,663, pompe bianche 1,657), diesel a 1,765 euro/litro (-13, compagnie 1,767, pompe bianche 1,760). Il Gpl servito è a 0,792 euro/litro (-3, compagnie 0,798, pompe bianche 0,786), metano servito a 3,051 euro/kg (invariato, compagnie 3,234, pompe bianche 2,902), Gnl 3,224

