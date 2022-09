Premier League, il City blinda Foden: pronto il rinnovo fino al 2028 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Manchester City coccola Phil Foden. I Citizens sono pronti ad offrire un maxi-rinnovo al 22enne inglese per trattenerlo alla corte di Pep Guardiola almeno fino al 2028. Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2024, ma è già stato raggiunto un principio d’accordo. Sarebbe un notevole adeguamento dal punto di vista economico per Foden, visto che passerebbe dagli attuali 675 mila euro a stagione a quasi 14,5 milioni di euro. Il trequartista diventerebbe così il quarto giocatore più pagato della rosa dietro solo a Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Jack Grealish. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Manchestercoccola Phil. I Citizens sono pronti ad offrire un maxi-al 22enne inglese per trattenerlo alla corte di Pep Guardiola almenoal. Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2024, ma è già stato raggiunto un principio d’accordo. Sarebbe un notevole adeguamento dal punto di vista economico per, visto che passerebbe dagli attuali 675 mila euro a stagione a quasi 14,5 milioni di euro. Il trequartista diventerebbe così il quarto giocatore più pagato della rosa dietro solo a Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Jack Grealish. SportFace.

