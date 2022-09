Pozzo | «Stadi | fondi e investitori per colmare il gap con la Premier»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 26 settembre 2022) Giampaolo, il presidente più longevo di un club nei cinque principali campionati europei, si è raccontato in un’intervista rilasciata in esclusiva a Forbes. Il patron dell’Udinese ha ripercorso la sua storia, dall’acquisto della squadra friulana fino al terzo posto in classifica nell’attuale Serie A, passando per le stagioni europee e i talenti che hanno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.