gianpieromarino : Ricapitolando, il primo premier donna italiano sarà espresso da un partito che, nel suo simbolo (spero solo nel sim… - _moonchild_17 : Ho appena visto una mia amica di infanzia mettere nelle storie il post della meloni con i cuori tricolore MA TUTTO… - LuigiPirillo54 : RT @il_prof_13: C'è una Costituzione. Ogni rigurgito fascista, qualora ci fosse, la tradirebbe. Piuttosto dovrebbe far riflettere che la M… - il_prof_13 : C'è una Costituzione. Ogni rigurgito fascista, qualora ci fosse, la tradirebbe. Piuttosto dovrebbe far riflettere… - Alemilanista86 : RT @jackpoolista: Fratelli d'Italia è un partito politico di estrema destra descritto come un partito nazional-conservatore, tradizionali… -

Agenzia askanews

Lo scrive su Fb la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni all'indomani della vittoria alle elezioni politiche."L'Italia - scrive Meloni neltutto- ha scelto noi e non la ...... figlia di Pino ex segretario del Msi, fra i fondatori della Fiammarispetto all'ormai ex ... a seguito dello scandalo per la pubblicazione sui media di alcunisu Facebook in cui scriveva ... Post tricolore Meloni: governeremo per tutti gli italiani "L'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo". Giorgia Meloni tornerà a parlare nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 ...Roma, 26 set. (askanews) - 'Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo ...