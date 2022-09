Polonia, Szczesny: «Vogliamo fare grandi mondiali» (Di lunedì 26 settembre 2022) Le parole di Szczesny dopo la vittoria della Polonia con il Galles: «Evitare la retrocessione in Nations League è stato importante» Wojciech Szczesny ha parlato al termine della partita tra Polonia e Galles, vinta dai polacchi. Di seguito le sue parole. NATIONS LEAGUE – «É stata una battaglia molto fisica. Era dura. Hanno iniziato molto bene la partita, in attacco. Abbiamo dovuto scavare a fondo per rimanere in gara e poi cercare il nostro obiettivo. Sapevamo che un pareggio sarebbe andato bene anche per noi, quindi siamo rimasti compatti. Non è stata bella da vedere, ma è stata una buona prestazione di squadra». mondiali – «La partita di oggi ha aiutato molto, non si vuole retrocedere in Lega B poco prima del Mondiale. Volevamo finire alla grande. Siamo riusciti a ottenere una bella vittoria, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Le parole didopo la vittoria dellacon il Galles: «Evitare la retrocessione in Nations League è stato importante» Wojciechha parlato al termine della partita trae Galles, vinta dai polacchi. Di seguito le sue parole. NATIONS LEAGUE – «É stata una battaglia molto fisica. Era dura. Hanno iniziato molto bene la partita, in attacco. Abbiamo dovuto scavare a fondo per rimanere in gara e poi cercare il nostro obiettivo. Sapevamo che un pareggio sarebbe andato bene anche per noi, quindi siamo rimasti compatti. Non è stata bella da vedere, ma è stata una buona prestazione di squadra».– «La partita di oggi ha aiutato molto, non si vuole retrocedere in Lega B poco prima del Mondiale. Volevamo finire alla grande. Siamo riusciti a ottenere una bella vittoria, ...

