Politiche 2022 | grandi vincitori e grandi perdenti

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Georgia on my mind”, Giorgia Meloni nei pensieri degli italiani la struggente canzone di Ray Charles dà il senso dei risultati delle elezioni che hanno due: Meloni e Giuseppe Conte, e due sconfitti Matteo Salvini ed Enrico Letta. Successi e rovesci: la notte dei lunghi coltelli per la politica si consuma nella rincorsa ai decimali che consentono la scalata delle proiezioni e la conquista dei collegi. Praticamente già alla soglia di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha sbaragliato avversari esterni e antagonisti interni al centrodestra. Ma il 44% del centrodestra rischia di avere un effetto double face e di avvitarsi attorno a quello che é diventato il “caso Salvini”, il leader protagonista di una serie di autogol clamorosi che in tre anni hanno fatto precipitare la Lega dal 35% a sotto il 10%, un record davvero difficile da superare. Nonostante i molti uccelli ...

ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - robertopontillo : RT @martinoloiacono: Il Pd, dalla sua fondazione, non ha mai vinto le elezioni politiche: - 2008: sconfitta con Berlusconi - 2013: pareggi… - GianniVezzani1 : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio -

Massimo Cacciari, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus, ha commentato l'esito delle elezioni del 25 settembre: 'Scontato il risultato di GIorgia Meloni, anche se forse con un punto o due punti in più, scontatissima la sconfitta del centrosinistra che è andata a giocare a briscola ...