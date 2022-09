Politiche 2022 | chi sono i bergamaschi già certi dell’elezione

(Di lunedì 26 settembre 2022) Con lo spoglio ancora in corso e che si avvia alla conclusione, iniziano ad arrivare le prime reazionial risultato elettorale che ha visto prevalere la coalizione di centrodestra, trascinata da Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni cheandati oltre il 26% eil primo partito italiano. Andrea Tremaglia, che sarà eletto alla Camera grazie ai risultati del proporzionale, ha celebrato il risultato nazionale: Stessa sorte dovrebbe toccare anche a Roberto Calderoli, al Senato. In casa Lega festeggiano sicuramente Rebecca Frassini e Daisy Pirovano, che entrano rispettivamente in Camera e Senato, forti di un netto successo nei collegi uninominali. In forte dubbio, invece, le posizioni di Cristian Invernizzi e Stefano Locatelli. Fiero del risultato Alessandro Sorte (Forza Italia), che ha dominato nel collegio uninominale per ...

La fiction, la cui messa in onda sarebbe dovuta partire il 25 settembresu Rai Uno, vede slittarsi il suo inizio di messa in onda al prossimo 2 ottobre, per via delle elezioniche ...Massimo Cacciari, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus, ha commentato l'esito delle elezionidel 25 settembre: 'Scontato il risultato di GIorgia Meloni, anche se forse con un punto o due punti in più, scontatissima la sconfitta del centrosinistra che è andata a giocare a briscola ...Per gli eletti nei collegi plurinominali bisogna attendere i dati ufficiali. Per il vice sindaco di Maruggio Maiorano la bella notizia potrebbe arrivare nel giorno del suo compleanno «Potrei essere un ...L’azienda continua infatti ad attrarre talenti puntando su numerosi benefit e politiche aziendali che incontrano le esigenze di work-life balance dei dipendenti, quali un piano di sanità integrativa, ...