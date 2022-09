Pnrr: Schifani, 'chiederò a ex magistrati di aiutarci contro infiltrazioni mafiose' (Di lunedì 26 settembre 2022) Palermo, 26 set. (Adnkronos) - "Istituirò una conferenza di servizi, composta da uomini dello Stato, come ex magistrati, possibilmente non siciliani, di darci una mano" contro le infiltrazioni mafiose nel Pnrr. Lo ha detto Renato Schifani incontrando i giornalisti a Palermo. "Devono però essere estranei al nostro territorio", dice. "Noi desideriamo che vengano fatti i controlli, non ci sottrarremo", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Palermo, 26 set. (Adnkronos) - "Istituirò una conferenza di servizi, composta da uomini dello Stato, come ex, possibilmente non siciliani, di darci una mano"lenel. Lo ha detto Renatoincontrando i giornalisti a Palermo. "Devono però essere estranei al nostro territorio", dice. "Noi desideriamo che vengano fatti illi, non ci sottrarremo", conclude.

