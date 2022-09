Più Europa non ha superato la soglia del 3% (Di lunedì 26 settembre 2022) Il partito di Emma Bonino, Riccardo Magi e Benedetto della Vedova +Europa non ha superato la soglia nazionale del 3%. Come previsto dalla legge elettorale i candidati nei collegi plurinominali non potranno essere eletti in Parlamento. Ma i voti vengono... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Il partito di Emma Bonino, Riccardo Magi e Benedetto della Vedova +non halanazionale del 3%. Come previsto dalla legge elettorale i candidati nei collegi plurinominali non potranno essere eletti in Parlamento. Ma i voti vengono...

