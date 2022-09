Pillola del giorno dopo: sarà gratuita in Francia (Di lunedì 26 settembre 2022) La Francia si porta avanti sui diritti delle donne: dal 2023 infatti la Pillola del giorno dopo sarà gratuita. Il Ministro della Salute punta sulla prevenzione. Se l’America torna tragicamente indietro sul tema dell’aborto, la Francia invece va avanti. Un passo avanti per i diritti delle donne è stato fatto. Prevenzione, informazione e salute sessualeQueste sono le parole d’ordine di François Braun. Il ministro sembra voler cambiare il modo stesso in cui ci si approccia al benessere, intervenendo in particolare nei prossimi anni nella sessualità. Finalmente una platea di donne molto più ampia avrà accesso gratuito alla Pillola del giorno. Si tratta di un passo avanti importante, visto che finora il ricorso alla contraccezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Lasi porta avanti sui diritti delle donne: dal 2023 infatti ladel. Il Ministro della Salute punta sulla prevenzione. Se l’America torna tragicamente indietro sul tema dell’aborto, lainvece va avanti. Un passo avanti per i diritti delle donne è stato fatto. Prevenzione, informazione e salute sessualeQueste sono le parole d’ordine di François Braun. Il ministro sembra voler cambiare il modo stesso in cui ci si approccia al benessere, intervenendo in particolare nei prossimi anni nella sessualità. Finalmente una platea di donne molto più ampia avrà accesso gratuito alladel. Si tratta di un passo avanti importante, visto che finora il ricorso alla contraccezione ...

