Piazza Affari chiude in rialzo nel giorno della Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – La settimana è iniziata con molta incertezza sui mercati mondiali con le principali valute oscurate dalla forza del dollaro. Le principali piazze europee hanno virato in leggero negativo con il Dax di Francoforte che ha limitato le perdite a -0,46% nonostante il tonfo dell’indice Ifo sulla fiducia delle aziende tedesche. I riflettori sono comunque accesi sull’Italia con i mercati che nell’attuale contesto di volatilità sono pronti a testare un nuovo esecutivo di centro-destra. Piazza Affari parte subito in rialzo e si mantiene in aumento, con buona cautela, durante l’intera seduta guadagnando lo 0,67% a 21.207 punti base. Protagonista alla Borsa di Milano è stata Fineco Bank che ha registrato un rialzo del +3,55% a 12,82 euro: gli analisti indicano un target price a 14,6 euro ad azione consigliando ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – La settimana è iniziata con molta incertezza sui mercati mondiali con le principali valute oscurate dalla forza del dollaro. Le principali piazze europee hanno virato in leggero negativo con il Dax di Francoforte che ha limitato le perdite a -0,46% nonostante il tonfo dell’indice Ifo sulla fiducia delle aziende tedesche. I riflettori sono comunque accesi sull’Italia con i mercati che nell’attuale contesto di volatilità sono pronti a testare un nuovo esecutivo di centro-destra.parte subito ine si mantiene in aumento, con buona cautela, durante l’intera seduta guadagnando lo 0,67% a 21.207 punti base. Protagonista alla Borsa di Milano è stata Fineco Bank che ha registrato undel +3,55% a 12,82 euro: gli analisti indicano un target price a 14,6 euro ad azione consigliando ...

