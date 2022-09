"Perché le ho detto addio". Elena Sofia Ricci svela la verità su Suor Angela (Di lunedì 26 settembre 2022) L'addio al personaggio di Suor Angela ha fatto scalpore. E adesso la sua interprete, Elena Sofia Ricci, svela i retroscena di quella sofferta decisione. Elena Sofia Ricci è stata ospite di Francesca Fialdini a "Da noi...a ruota libera" dove ha fatto alcune importanti confessioni. In particolare ha svelato un retroscena sull'addio a Suor Angela: “Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da Suor Angela Perché l'ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c'è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) L'al personaggio diha fatto scalpore. E adesso la sua interprete,i retroscena di quella sofferta decisione.è stata ospite di Francesca Fialdini a "Da noi...a ruota libera" dove ha fatto alcune importanti confessioni. In particolare hato un retroscena sull': “Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi dal'ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c'è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di ...

