Perché le attrici di Rhaenyra e Alicent in House of the Dragon sono diverse? Il motivo del cambio di casting

Rhaenyra e Alicent in House of the Dragon cambiano volto. A partire dall'episodio 1×06, i due personaggi femminili saranno interpretati da altre attrici. Un cambio di casting dovuto al copioso salto temporale che introdurrà il sesto episodio della serie tv. Così, il pubblico saluterà le bravissime e giovanissime Milly Alcock ed Emily Carey per dare il benvenuto a Emma D'Arcy e Olivia Cooke, che prenderanno il loro posto rispettivamente nei panni di Rhaenyra e Alicent in House of the Dragon. Il passaggio di testimone sarà necessario poiché la serie tv racconta gli eventi antecedenti a Il Trono di Spade, concentrandosi sulla famiglia Targaryen. Scopriremo gli antenati di Daenerys e la loro ...

