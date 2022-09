Perché il risultato elettorale di Meloni è stato così superiore a quello di Salvini (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - La distribuzione dei consensi di Fratelli d'Italia alle elezioni legislative mostra che la formazione di Giorgia Meloni, che nel 2018 era ancora un partito "per lo più laziale", ha ora un profilo "totalmente nazionale", laddove la Lega, al contrario, "ha perso l'appeal nazionale", il che "abbassa il costo di sacrificare Salvini". È la lettura della distribuzione geografica del voto offerta da Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, in un incontro con la stampa. "La Lega, su valori modesti, torna a essere il partito del Nord, perde l'avanzamento che aveva sviluppato al Centro-Sud, concentra i consensi in Lombardia e Veneto e quasi sparisce dalla Toscana in giu'", osserva Pregliasco. Anche nelle sue roccaforti tradizionali, il Carroccio sembra però "aver perso tutto quello che era il suo insediamento storico", in particolare ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - La distribuzione dei consensi di Fratelli d'Italia alle elezioni legislative mostra che la formazione di Giorgia, che nel 2018 era ancora un partito "per lo più laziale", ha ora un profilo "totalmente nazionale", laddove la Lega, al contrario, "ha perso l'appeal nazionale", il che "abbassa il costo di sacrificare". È la lettura della distribuzione geografica del voto offerta da Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, in un incontro con la stampa. "La Lega, su valori modesti, torna a essere il partito del Nord, perde l'avanzamento che aveva sviluppato al Centro-Sud, concentra i consensi in Lombardia e Veneto e quasi sparisce dalla Toscana in giu'", osserva Pregliasco. Anche nelle sue roccaforti tradizionali, il Carroccio sembra però "aver perso tuttoche era il suo insediamento storico", in particolare ...

simofons : È particolarmente significativo il risultato dell’uninominale al Senato di Bologna, dove Sgarbi è dato in vantaggio… - Corriere : Perché quello del 25 settembre 2022 è un risultato epocale: cosa cambia ora (a destra e nel Pd) - lorepregliasco : Tra poco esce la puntata speciale di Elezione Straordinaria con il diario audio della notte elettorale. E poi si v… - Nicola67293432 : @CarloCalenda Il. Risultato migliore è che più di 16 milioni di italiani non ha votato perché non vi caga più nessuno... - PrincessMee : E non ditemi che sto facendo victim blaming, perché la vittoria di Fruttichestannobenecolprosciuttocrudo è il risul… -