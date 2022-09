Perché Giorgia Meloni è fissata con Il signore degli anelli? (Di lunedì 26 settembre 2022) Storia della passione della leader di Fratelli d'Italia e di certa destra italiana per l'opera di J.R.R. Tolkien. Spoiler: c'entrano i draghi Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 settembre 2022) Storia della passione della leader di Fratelli d'Italia e di certa destra italiana per l'opera di J.R.R. Tolkien. Spoiler: c'entrano i draghi

micksal : RT @OGiannino: Salvini neanche chiede scusa per sua débâcle, inneggia al fatto che è stata premiata l'opposizione a Draghi. Cosa che può le… - gmultatuli : RT @OGiannino: Salvini neanche chiede scusa per sua débâcle, inneggia al fatto che è stata premiata l'opposizione a Draghi. Cosa che può le… - bohraga : RT @aronscigarette: giorgia meloni che ringrazia l’italia no amo devi ringraziare i fasci perché io italiano si ma fascista col cazzo - Edoardoc24595 : RT @laterizio98: Immaginate il QI di uno che percula gli schizo complottisti perché si fanno dei film mentali assurdi e poi crede non ironi… - silthesunflower : RT @aronscigarette: giorgia meloni che ringrazia l’italia no amo devi ringraziare i fasci perché io italiano si ma fascista col cazzo -