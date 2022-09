Perché con Giorgia Meloni l’Italia dei diritti rischia di allontanarsi dall’Europa (Di lunedì 26 settembre 2022) Come previsto è una di quelle mattine sulle quali la risposta alla domanda “come stai?” è gravata da un miscuglio di attonimento, preoccupazione e stanchezza. “Se siete giovani fate le valigie”, scrive un’attempata amica femminista sul suo profilo; “Che triste risultato abbiamo avuto. Per la prima volta non sono felice per la vittoria di una donna”, commenta un’altra, più giovane, di origini magrebine e con alle spalle simpatie moderate; “Nulla di inaspettato, ma lo sconforto è assoluto” messaggia un’altra ancora, attivista lesbica. Sarà così per giorni: un lento diluvio di emozioni negative, aspettando di capire come si configura il nuovo governo, il primo dal 1946 guidato da una donna, su cui la Cnn ha evocato senza mezzi termini il fascismo, dando conto dei primi risultati: “Giorgia Meloni si avvia a essere la prima ministra italiana più di destra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Come previsto è una di quelle mattine sulle quali la risposta alla domanda “come stai?” è gravata da un miscuglio di attonimento, preoccupazione e stanchezza. “Se siete giovani fate le valigie”, scrive un’attempata amica femminista sul suo profilo; “Che triste risultato abbiamo avuto. Per la prima volta non sono felice per la vittoria di una donna”, commenta un’altra, più giovane, di origini magrebine e con alle spalle simpatie moderate; “Nulla di inaspettato, ma lo sconforto è assoluto” messaggia un’altra ancora, attivista lesbica. Sarà così per giorni: un lento diluvio di emozioni negative, aspettando di capire come si configura il nuovo governo, il primo dal 1946 guidato da una donna, su cui la Cnn ha evocato senza mezzi termini il fascismo, dando conto dei primi risultati: “si avvia a essere la prima ministra italiana più di destra ...

