Per il Terzo polo niente doppia cifra. Calenda: faremo opposizione dura ma costruttiva (Di lunedì 26 settembre 2022) Delusione Terzo polo: non solo non raggiunge l'ambito 10%, ma non supera nemmeno Forza Italia come speravano i due leader Renzi e Calenda. L'accoppiata dei "golden boys" Renzi e Calenda, che nelle intenzioni pre-elettorali avrebbero dovuto sfiorare il 10% e surclassare Forza Italia nel cuore centrista degli italiani, manca l'obiettivo: alla Camera, a spoglio in dirittura d'arrivo con 58.179 sezioni scrutinate su 61.417. Con il centrodestra al 44,14%. Il centrosinistra al 26,37% e il M5S al 15,05%, la performance di Azione-Iv si ferma al 7,74%. E persino nella sfida più attesa, annunciata come un derby interno al centrosinistra, tra Calenda e Emma Bonino per il seggio al Senato, alla fine a vincere è stata l'outsider di centrodestra, Lavinia Mennuni, che a Roma centro ha strappato lo scranno ai due ...

