Per il gas scattano le bollette mensili: sarà più facile 'spalmare' la spesa (Di lunedì 26 settembre 2022) Le bollette del gas potranno arrivare ogni mese e non più ogni due come avviene oggi . Una sorta di rateizzazione che permetterà di spalmare più facilmente le spese nell'arco del tempo e di non ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 settembre 2022) Ledel gas potranno arrivare ogni mese e non più ogni due come avviene oggi . Una sorta di rateizzazione che permetterà dipiù facilmente le spese nell'arco del tempo e di non ...

fattoquotidiano : L’Authority prevede default a catena tra i fornitori. L’acciaieria: “Per noi problemi di quantità e di prezzo del m… - RaiNews : Segnalata una fuga di gas nei pressi dell'isola di Bornholm, nel Mar Baltico, vicino al gasdotto russo inattivo Nor… - TgrRai : #Caroenergia, #bollettefuoricontrollo. A #Milano sette condomini su dieci rischiano la sospensione di luce e #gas p… - RikyandGlam : cmq io non riesco a preparare un cena per due persone, come cazzo faceva questo ad organizzare un banchetto per più… - CeppaRacing : @hermionesbrain Severa ma onesta. Apprezzo il tuo post. Ma non puoi credere che i votanti di destra lo sono per un’… -