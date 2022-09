Per gli ex fumatori uno stile di vita sano riduce il rischio di mortalità del 27% (Di lunedì 26 settembre 2022) Com’è noto il fumo è uno dei principali nemici della nostra salute. Smettere di fumare è un buon inizio per ridurre il rischio di malattie, ma abbandonare le sigarette non basta.Occorre adottare uno stile di vita sano. In questo modo per gli ex fumatori è possibile abbassare fino al 27% il rischio di mortalità. Secondo gli studiosi coinvolti nello studio dell’americano National Cancer Institute, pubblicato su JAMA Network Open, sono evidenti i benefici che derivano dalla cessazione dell’abitudine di fumare. Tuttavia, gli ex fumatori hanno un rischio di mortalità più elevato rispetto ai non fumatori.Per 19 anni, i ricercatori hanno studiato circa 160 mila ex fumatori, esaminando i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Com’è noto il fumo è uno dei principali nemici della nostra salute. Smettere di fumare è un buon inizio per ridurre ildi malattie, ma abbandonare le sigarette non basta.Occorre adottare unodi. In questo modo per gli exè possibile abbassare fino al 27% ildi. Secondo gli studiosi coinvolti nello studio dell’americano National Cancer Institute, pubblicato su JAMA Network Open, sono evidenti i benefici che derivano dalla cessazione dell’abitudine di fumare. Tuttavia, gli exhanno undipiù elevato rispetto ai non.Per 19 anni, i ricercatori hanno studiato circa 160 mila ex, esaminando i ...

