Pd | pressing amministratori dem | Ricci valuta candidatura a congresso

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Potrebbe esserci già un primo candidato alla segreteria Pd nelche si terrà nei primi mesi del 2023: Matteo, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd. A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe in atto undilocali perchè scenda in campo. E il sindaco di Pesaro non esclude la disponibilità che stavolta sia della partita. "C'è chi sostiene convintamente che 'dopo Letta tocca ai sindaci'. Lo stanno spingendo molto quelli a lui più vicini", si spiega ricordando tra l'altro chea Pesaro guida una maggioranza di centrosinistra con i cinquestelle e "l'ha mantenuta". La richiesta è quella di ripartire dai territori, dalla provincia (non solo le grandi città e i centri storici) dove il Pd continua a perdere. Lo stesso ...

Lo Spiffero

4' DI LETTURA CATANIA -e intercessione con l'ex sindaco metropolitano di Catania, oggi candidato al Senato con FdI ... A presentare aglidella società campana Sabrina Rubeo ed ......apparsa più prudente sull'emergenza del caro bollette per la quale Salvini non molla ila ... ma non rinuncia alla sfida per la premiership e, in un incontro con dirigenti e... Provincia di Cuneo, ce l'ha fatta Robaldo A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in atto un pressing di amministratori locali perchè scenda in campo. E il sindaco di Pesaro non esclude la disponibilità che stavolta sia della partita. “C’è chi ...AL TRIBUNALE DI MILANO Presentata istanza al Tribunale di Milano per annullare il verbale del cda nerazzurro il quale aveva stabilito che il presidente non riceve compensi per l'incarico. Udienza l'8 ...