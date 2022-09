**Pd: Orlando, 'non se ne esce con congresso ordinario, serve Costituente'** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ma davvero qualcuno è convinto che da una sconfitta di questa portata se ne esca con un congresso ordinario tutto incentrato sul cambio della leadership? Oppure rivendicando lo zero virgola in più in questo o quel territorio, o con la contrapposizione centro-periferia (come se in periferia non ci fossero problemi), ripetendo la litania contro le correnti nazionali, magari ben saldi alla guida di filiere locali? Questa sconfitta non si supera con la propaganda o la tattica perché essa interroga il ruolo e il destino del Pd". Così Andrea Orlando in un lungo post Facebook. "Gli errori tattici sono il sintomo, non la causa. E la causa sta nel fatto che il Pd oggi è un soggetto irrisolto. Io ho detto come la penso da tempo: una spessa coltre di moderatismo ci impedisce di vedere la radicalità delle domande ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ma davvero qualcuno è convinto che da una sconfitta di questa portata se ne esca con untutto incentrato sul cambio della leadership? Oppure rivendicando lo zero virgola in più in questo o quel territorio, o con la contrapposizione centro-periferia (come se in periferia non ci fossero problemi), ripetendo la litania contro le correnti nazionali, magari ben saldi alla guida di filiere locali? Questa sconfitta non si supera con la propaganda o la tattica perché essa interroga il ruolo e il destino del Pd". Così Andreain un lungo post Facebook. "Gli errori tattici sono il sintomo, non la causa. E la causa sta nel fatto che il Pd oggi è un soggetto irrisolto. Io ho detto come la penso da tempo: una spessa coltre di moderatismo ci impedisce di vedere la radicalità delle domande ...

