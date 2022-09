Pd: Letta, ‘non mi presenterò candidato al prossimo Congresso' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "Ora accelereremo le procedure per un Congresso che deve essere di profonda riflessione. Io assicurerò la guida del partito in spirito di servizio in vista del Congresso ma non mi presenterò candidato. E' tempo che una nuova generazione si metta all'opera". Lo ha detto Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "Ora accelereremo le procedure per unche deve essere di profonda riflessione. Io assicurerò la guida del partito in spirito di servizio in vista delma non mi. E' tempo che una nuova generazione si metta all'opera". Lo ha detto Enrico

