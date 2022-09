Pd: Letta, ‘mia leadership finisce con Congresso, è gesto di amore' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "Faremo tutte le analisi, gli errori ci sono e ci sono stati, io faccio una scelta nell'interesse massimo di un partito che ha bisogno di avviare la costruzione della legislatura e convocare il Congresso. Credo sia meglio che sia a convocarlo piuttosto che cominciare altre dinamiche che farebbero perdere tempo, è il mio gesto di amore verso il partito, la mia leadership finirà appena il Congresso avrà individuato una nuova leadership". Lo ha detto Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "Faremo tutte le analisi, gli errori ci sono e ci sono stati, io faccio una scelta nell'interesse massimo di un partito che ha bisogno di avviare la costruzione della legislatura e convocare il. Credo sia meglio che sia a convocarlo piuttosto che cominciare altre dinamiche che farebbero perdere tempo, è il miodiverso il partito, la miafinirà appena ilavrà individuato una nuova". Lo ha detto Enrico

