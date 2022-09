**Pd: conferenza stampa di Letta alle 11,30** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - La conferenza stampa di Enrico Letta si terrà alle 11,30 alla sede del Nazareno. Lo annunciano fonti del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - Ladi Enricosi terrà11,30 alla sede del Nazareno. Lo annunciano fonti del Pd.

marcullo02 : RT @pietroraffa: == Enrico Letta terrà una conferenza stampa alle 11,30, in Sala Sassoli nella sede del Pd al Nazareno #ElezioniPolitiche2… - alinatede : RT @pietroraffa: == Enrico Letta terrà una conferenza stampa alle 11,30, in Sala Sassoli nella sede del Pd al Nazareno #ElezioniPolitiche2… - caronizzola : RT @pietroraffa: == Enrico Letta terrà una conferenza stampa alle 11,30, in Sala Sassoli nella sede del Pd al Nazareno #ElezioniPolitiche2… - EmanLongobardi : Qualcuno può spiegarmi perché alla conferenza stampa, il PD ha mandato #Serracchiani e non #Letta? Ma un po' di spi… - pietroraffa : == Enrico Letta terrà una conferenza stampa alle 11,30, in Sala Sassoli nella sede del Pd al Nazareno #ElezioniPolitiche2022 -