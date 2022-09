Pastorello | ' ' Meret? Le scelte delle scorse stagioni lo avevano penalizzato

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 settembre 2022) Federico, agente, tra gli altri, di Alex, portiere del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it. Queste le sue parole: "Arthur? È arrivato lì nell'ultimo giorno di mercato e l'anno scorso ha giocato poco per scelta di Allegri e per un infortunio. Normale che le prime settimane siano di adattamento e recupero della condizione fisica. Tutti sono molto contenti di lui, ha rinunciato alle ferie per restare a Liverpool a lavorare. Tra poco sarà al 100%". Cosa ci dice di? "Ha trovato finalmente un po' di continuità e di conseguenza sono tornate anche le prestazioni, che per me non sono una novità. Lelo, ora per forza si è dovuto puntare su di lui. ...