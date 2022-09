Parla Salvini mangiato da Meloni: 'Non sono soddisfatto ma facile vincere stando all'opposizione' (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo i risultati elettorali (Lega sotto il 9%) Matteo Salvini ammette che 'il nostro non è un risultato che mi soddisfa', fa le congratulazioni a Giorgia Meloni ('è stata brava'), ma annuncia: 'Adesso ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo i risultati elettorali (Lega sotto il 9%) Matteoammette che 'il nostro non è un risultato che mi soddisfa', fa le congratulazioni a Giorgia('è stata brava'), ma annuncia: 'Adesso ...

LaStampa : Il silenzio di Salvini e il crollo del Carroccio: nessun esponente della Lega parla con i giornalisti - FrMaselli : Salvini parla così perché sa benissimo due cose: i suoi avversari interni non hanno il coraggio (e la forza) di sfi… - FrMaselli : Conte parla subito dopo Meloni, dichiarando di fatto di essere il capo dell’opposizione. Letta parlerà invece doman… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: 'Non sono i risultati per cui ho lavorato ma abbiamo 100 dei nostri a lavoro per i prossimi 5 anni'… - SSLaziofans1900 : Non approvare l'idea ed il fatto che si sta realizzando questo governo di centrodestra, non vuol dire essere comuni… -