Paris Saint-Germain | Galtier | “Qui bicchiere è sempre mezzo vuoto”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Christopheha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del. Così il tecnico dei capitolini, che ha trattato vari argomenti nel corso della chiacchierata: “Puoimigliorare un giocatore, soprattutto mentalmente. Tecnicamente parlando, i miei giocatori sono a un livello straordinario, ma ho bisogno di migliorarli mentalmente, in termini di ciò che il loro lavoro richiede loro e di ciò che dobbiamo mettere nella preparazione delle sessioni e partite, oltre che in termini di concentrazione e determinazione. Cosa significa essere al PSG? Qui devi assicurarti che tutto ciò che viene detto rimanga il più confidenziale possibile perché tutto è pesantemente amplificato qui. Con quell’esposizione mediatica, ho notato che per il PSG ilè ...

PSGInMyBlood : RT @CalcioMashupBot: Paris Saint-Germain + Associazione Calcio Milan = Associazione Calcio Saint-Germain - CalcioMashupBot : Paris Saint-Germain + Associazione Calcio Milan = Associazione Calcio Saint-Germain - vervnozombie : @LafaReao17 Mh guarda che porca Bacio mami, che guapa Baciamani a Guè Papa Guarda che l’apra dapa Arrivo in gola al… - PSGInMyBlood : RT @juveziyad: Ci sono Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid, e io sarò un fan di uno di loro #StadiumVuoto #… - juveziyad : Ci sono Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid, e io sarò un fan di uno di loro #StadiumVuoto #AllegriOut -

Ed era un altro Kean, di rientro alla Juventus , via Everton, dopo la splendida stagione giocata con la maglia delGermain , con un bottino di 41 presenze e 17 gol. Un anno dopo è ...Fashion Week sta chiamando ' ha scritto l'ex star della musica. 'Sono così emozionata per ... Nel calendario si trovano nomi come Dior,Laurent, Balmain e molti altri big del settore. Tra ...Oggi 26 settembre ha inizio la Paris Fashion Week. Oltre 100 brand tra cui Chanel, Miu Miu, Valentino e Louis Vuitton.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...