Parigi, incendio al mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rungis (Di lunedì 26 settembre 2022) Intense colonne di fumo fuoriescono da un magazzino bruciato dopo lo scoppio di un enorme incendio in uno dei piu' grandi mercati di prodotti freschi del mondo, alla periferia di Parigi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Intense colonne di fumo fuoriescono da un magazzino bruciato dopo lo scoppio di un enormein uno dei piu' grandi mercati di prodotti freschi del mondo, alla periferia di. ...

RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: (VIDEO) Grosso incendio in mercato ortofrutticolo vicino Parigi - RadioItaliaIRIB : (VIDEO) Grosso incendio in mercato ortofrutticolo vicino Parigi - sergodsg : @mittdolcino @FranceenItalie Sarà un caso? ah saperlo Parigi, colossale incendio devasta a Rungis il più vasto mer… - vittocafaro : Brevissimo ma bellissimo #WE a #Parigi. Dà un'enorme tristezza vedere #NotreDame ancora alle prese con quel bruttis… - ilbisa2 : Enorme incendio scoppia nel più grande mercato all’ingrosso di prodotti freschi del mondo a Parigi -